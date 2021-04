Petrobras sem conselho?; carne e luz ainda mais caros e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: inflação nos EUA, CPI da Covid-19, e o que move os mercados

Bolsas internacionais operam em compasso de espera antes da divulgação de dados econômicos e de inflação

Estados Unidos suspendem uso da vacina da Johnson & Johnson contra covid

Vacinação foi suspensa depois que seis pessoas desenvolveram um distúrbio raro envolvendo coágulos sanguíneos

Remédio contra asma pode ser eficaz para covid-19, aponta estudo britânico

Análise ainda não foi publicada na íntegra e aponta para leve melhora no quadro em pacientes que usaram Budesonida durante tratamento

Após eleição confusa, Petrobras corre risco de continuar sem conselho

Indicado por minoritários, Marcelo Gasparino é eleito e promete renunciar em seguida, o que derruba o conselho novamente

Carne, transporte e energia: tudo que deve ficar (ainda) mais caro em 2021

2021 tem tudo para repetir a inflação dos alimentos de 2020. A má notícia é que outros produtos, como os combustíveis e a conta de luz, devem pesar ainda mais no orçamento

Senado deve dar primeiro passo para criação da CPI da Covid-19 nesta terça

Presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), deve ler o requerimento de criação do colegiado; partidos ainda precisam indicar os integrantes

A Microsoft sai às compras: até onde vai o apetite de Satya Nadella?

A desenvolvedora do Windows e o pacote Office se transformou num titã do mercado de computação em nuvem nos últimos anos. E não quer parar por aí

Governo levanta R$ 11,5 bilhões com a venda de da Vale

Títulos pagam um percentual das vendas líquidas de ferro e da receita líquida com cobre e ouro; medida faz parte da redução de ativos do governo no setor privado

Auxílio emergencial: confira as principais dúvidas sobre a segunda rodada

A segunda rodada do benefício tem novas regras: o valor é diferente, a lista de quem pode receber foi enxugada e não é possível ter novos beneficiários

Bitcoin atinge novo recorde histórico ao superar 62.000 dólares

O bitcoin registrou cotação de 62.732 dólares, aumento de 114% em seu valor desde o início do ano

Empresa de 70 anos aproveita caminhões em alta para faturar R$ 3 bilhões

Facchini é uma dos maiores fabricantes de implementos rodoviários e manteve crescimento mesmo na pandemia

Honda Civic é o carro mais procurado em site de vendas; confira favoritos

Levantamento da Webmotors revela os carros mais buscados no primeiro trimestre de 2021

Rede D'Or mineira? Entenda se vale a pena entrar no IPO da Mater Dei

Período de reserva para participar da oferta termina hoje; estreia da empresa na B3 está prevista para o dia 16 de abril

Política e mundo

Senado pode ter duas CPIs da Covid? Entenda as estratégias

Governistas querem tirar o foco de Bolsonaro após STF determinar instalação de CPI para apurar supostas irregularidades cometidas pela União

CPI da Covid com governadores e prefeitos pode apurar 76 operações da PF

Governo federal, por sua vez, já é alvo de apuração a respeito de recomendação para uso de remédio sem eficácia

ONU promove evento virtual de empreendedorismo sustentável

Objetivo é promover a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conjunto de metas estabelecidas eliminar a pobreza e proteger o meio ambiente

Rússia acusa EUA e Otan de transformar Ucrânia em "barril de pólvora"

EUA e Otan apoiam a Ucrânia, que é palco de um conflito com separatistas pró-russos e que acusa Moscou de reunir tropas em suas fronteiras

Ilha do Caribe estremece com maior explosão vulcânica de sua história

O vulcão La Soufriere entrou em erupção na sexta-feira (9) após décadas de inatividade, forçando a saída de moradores da região por terra e por mar

Mianmar pode ser a próxima Síria, adverte ONU

Mianmar vive no caos desde o golpe de Estado militar de 1º de fevereiro, que derrubou a então líder civil Aung San Suu Kyi

Enquanto você desligou…

Fome o tempo todo? Pesquisadores encontram o motivo

A diferença para os mais famintos está nos níveis de açúcar no sangue no momento em que acordam

Nespresso lança máquina de café "reciclada" para ajudar o planeta

Com lançamento e programas de logística reversa, objetivo da empresa é estar mais próxima da neutralidade em carbono e do consumo sustentável

Instagram lança no Brasil versão do app para celulares com pouca memória

Instagram Lite tem apenas 2 MB, ocupa menos espaço no smartphone e consome menos dados.

Conheça a habilidade crucial que Elon Musk e Jeff Bezos tentam dominar

Justin Barisos, especialista em inteligência emocional, analisou as histórias dos bilionários e observou que os dois procuram dominar uma valiosa habilidade

Cerveja 'low carb' é nova aposta da Ambev para público saudável

Segundo a fabricante, quando comparada com as 10 cervejas mais populares do Brasil, a Michelob tem 80% menos carboidratos

Agenda

Nesta terça-feira (13), no Brasil, serão divulgadas as vendas no varejo no mês de fevereiro e na atualização anual, ou seja, de janeiro até fevereiro. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Nos Estados Unidos será publicado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de março, que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Frase do dia

“Marketing não é sobre a sua empresa ganhar prêmios, é sobre sua empresa ganhar negócios” -- David Meerman Scott.

