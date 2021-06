Petróleo tem maior alta em 15 meses com perspectiva de aumento na demanda

(Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em alta nesta terça-feira, 1, com o Brent superando a marca de 71 dólares e negociando na sua máxima desde março. A commodity respondeu às expectativas para um aumento na demanda de combustível durante a temporada de verão nos Estados Unidos.

Os futuros do petróleo Brent para agosto fecharam em alta de 1,3%, a 70,25 dólares o barril, após atingir 71 dólares anteriormente na sessão – o seu máximo intradia desde 8 de março. Já o contrato futuro do petróleo WTI para julho fechou em alta de 2,1%, em 67,72 dólares.

Os estoques de petróleo dos EUA devem ter tido recuo de 2,1 milhões de barris na semana passada, de acordo com uma pesquisa prévia da Reuters.

A Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, grupo conhecido como Opep+, também decidiu continuar com a redução nos cortes de oferta de petróleo. A decisão foi tomada na reunião do grupo desta terça-feira, segundo uma fonte da Opep. Isso significa que os produtores pretendem equilibrar a expectativa de recuperação da demanda da commodity frente a possibilidade de aumento no bombeamento do Irã.

*Com redação

