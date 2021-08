Petrolíferas estatais iniciam trajetória de sustentabilidade

Os desafios das estatais não são homogêneos. Algumas estão mais adiantadas no cumprimento de metas de sustentabilidade. Embora cada petrolífera esteja sujeita a fatores específicos, a grande maioria se comporta de acordo com a estratégia econômica e política do governo que está no poder.

Estatais europeias, como a norueguesa Equinor ASA, estão entre as mais avançadas em sustentabilidade devido à riqueza e aos ambiciosos compromissos climáticos do continente. Na Arábia Saudita, a Saudi Aramco acelerou esses esforços desde a abertura de capital dois anos atrás, mas segue muito atrás das grandes petrolíferas internacionais e subestimou suas emissões em até 50% no início do ano, segundo uma investigação da Bloomberg Green.

Em regiões mais pobres, as petrolíferas estatais enfrentam maior pressão para equilibrar metas de sustentabilidade com necessidades econômicas. Em raras ocasiões, esses objetivos podem coincidir, como no caso da recente decisão da Colômbia de vender uma empresa de transmissão de eletricidade para a estatal Ecopetrol, que almeja zero emissões em termos líquidos até 2050.

“Não há dúvida de que a intenção era de natureza fiscal. A operação foi conduzida pelo Ministério das Finanças devido à necessidade de obter receitas adicionais” para reduzir o déficit fiscal, que disparou durante a pandemia, disse Mauricio Cárdenas, que foi ministro das Finanças da Colômbia entre 2012 e 2018 e hoje atua no Centro de Política Energética Global da Universidade de Columbia. “Mas se as coisas forem feitas do jeito certo, isso pode realmente ajudar a Ecopetrol a atingir a meta de zero emissões líquidas.”

No entanto, as metas econômicas e de sustentabilidade não costumam ser tão sinérgicas nos países em desenvolvimento. No Brasil, a escassez hidrelétrica devido à seca leva a Petrobras a aumentar vendas de óleo combustível para produção de energia.