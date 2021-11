PetroRio dispara 20% após novo passo para a compra dos campos Albacora

As da PetroRio (PRIO3) disparam 21% nesta sexta-feira, 5, após a empresa informar que está mais próxima da compra dos campos da Petrobras (PETR3/PETR4) Albacora e Albacora Leste, localizados na Bacia de Campos.

Em fato relevante divulgado nesta manhã, a PetroRio comunicou que o consórcio em que participa foi selecionado para ter negociações exclusivas dos termos finais da transação, com a possibilidade de haver uma oferta final.

Os campos Albacora e Albacora Leste são vistos como peças-chave para o crescimento da PetroRio. Segundo analistas do Credit Suisse, sua produção poderia dobrar, caso saia concretize a compra dos ativos.

Com uma das melhores performances do , as ações da PetroRio acumulam 90% de alta desde o início do ano, tendo subido mais de 300% no período de um ano. Entre as principais estratégias da companhia está a compra de poços maduros, que tem sido favorecida pelos planos de desinvestimento da Petrobras.