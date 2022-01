PetroRio, empregos nos EUA, inflação na Europa e o que move o mercado

O mercado internacional amanheceu em leve alta nesta sexta-feira, 7, com investidores à espera dos dados oficiais do mercado de trabalho americano, que serão divulgados às 10h30 (de Brasília).

A grande expectativa está com o relatório de empregos não agrícolas dos Estados Unidos, o payroll, considerado um dos mais relevantes da economia global. São esperados 400.000 novos empregos urbanos para dezembro, ainda que o mês tenha sido marcado pela explosão de casos de coronavírus no país. Foram criados 210.000 empregos não agrícolas, em novembro.

Não deve ser uma grande surpresa, porém, se os números do payroll saírem acima do consenso. Isso porque, no meio da semana, os dados do ADP (“prévia” do payroll) mostraram 807.000 novos empregos privados em dezembro, mais do que o dobro dos 400.000 aguardados pelo mercado.

O acelerado ritmo de criação de empregos pode ser uma faca de dois gumes para o investidor. Embora reforce o otimismo sobre a economia americana, a recuperação do mercado de trabalho pavimenta o caminho para o aperto monetário do Federal Reserve.

Na ata de sua última reunião, divulgada nesta semana, o Fed sinalizou que poderá subir os juros antes do previsto, provocando uma onda vendedora em bolsas do mundo todo. Nos Estados Unidos, os principais índices futuros apresentam leve alta nesta manhã, enquanto investidores aguardam o payroll. Ainda hoje serão divulgados o relatório de empregos privados e a taxa de desemprego americana.

Inflação

O que tem motivado a postura mais contracionista do maior banco central do mundo são dados sobre a inflação, que tem se mostrado persistente em países riscos. Na Europa, o Índice de ao Consumidor (IPC), divulgado nesta manhã, voltou a superar as estimativas.

Em dezembro, a inflação ficou em 0,4% na Zona do Euro, subindo de 4,9% para 5% no acumulado de 12 meses. A projeção de economistas apontava para um leve arrefecimento para 4,7%.

O número pior do que o esperado chegou a empurrar as bolsas europeias para o campo negativo. Parte delas voltou a subir, mas algumas seguem no vermelho, como a da Alemanha – que também apresentou alta em seus números de inflação nesta semana.

PetroRio

A PetroRio (PRIO3), uma das principais petrolíferas privadas do Brasil, apresentou na última noite sua prévia operacional de dezembro. No mês, a companhia produziu, em média, 34.180 barris de petróleo por dia, encerrando o quarto trimestre com produção média de 32.298 barris. No período, foram vendidos 3.827.173 barris, 54% a mais que no terceiro trimestre e 98,5% que no primeiro trimestre.

Infracommerce

A Infracomerce (IFMC3) anunciou a aquisição da plataforma de machine learning Tevec, focada em algoritmos de inteligência artificial. O valor da compra foi de 25 milhões de reais – que pode ser acrescido em caso de cumprimento de metas. Segundo a Infracommerce, a aquisição permitirá a automação de análise para tomada de decisões de abastecimento, compras, campanhas e preços.

As sinergias são “promissoras”, diz a Infracommerce em fato relevante. “Além de disponibilizar as soluções da Tevec para os cerca de 500 clientes da base, é possível levar esta tecnologia para os 300.000 varejistas e mais de 150 distribuidores que fazem parte das plataformas de B2B e que hoje não tem acesso a este tipo de tecnologia.”