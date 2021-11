PetroRio mira ações e dívida para comprar campos da Petrobras

A PetroRio planeja acessar os mercados acionário e de dívida para financiar a potencial compra de campos de petróleo da Petrobras avaliados em mais de US$ 4 bilhões. “A PetroRio precisará de financiamento”, disse o diretor-presidente da empresa, Roberto Monteiro, em entrevista. “Uma parcela será suprida por uma oferta follow-on no Brasil e outra da emissão de um bond nos Estados Unidos.”

A PetroRio venceu a licitação inicial para os campos de petróleo de Albacora e Albacora Leste da Petrobras, que a estatal disse que pode vender por mais de US$ 4 bilhões. Mas as negociações para finalizar a venda estão em andamento, e a Petrobras ainda pode considerar outros interessados em uma rodada final de ofertas.

As da PetroRio subiram 18% na sexta-feira depois do anúncio de que estava em negociações exclusivas com a Petrobras. Monteiro espera uma decisão final no prazo de três a seis meses, e a conclusão da transação também dependeria de aprovação regulatória. A aquisição mais do que dobraria a capacidade de produção de petróleo da PetroRio.