Com PetroRio e Raízen: as 10 ações do BTG para atravessar a turbulência

Vendo um cenário econômico mais desafiador à frente, o BTG Pactual promoveu cinco alterações em sua carteira de dez ideais para o mês de outubro. Incluiu as da PetroRio (PRIO3) e Raízen (RAIZ4), que se beneficiam de um ambiente de preços mais altos de energia e petróleo no mundo. E adicionou SLC Agrícola (SLCE3), incrementando sua exposição à alta dos preços das commodities e dólar, além de Assaí (ASAI3) e Bradesco (BBDC4), por valuation.

Para viabilizar as mudanças, foram retirados do portfólio os papéis de Vale (VALE3), Cyrela (CYRE3), Magazine Luiza (MGLU3), B3 (B3SA3) e PagSeguro (PAGS34).

Na visão da equipe de análise do banco, liderada por Carlos Sequeira, além da questão fiscal doméstica, que continua a pesar nos mercados, as perspectivas para a economia doméstica ficaram mais difíceis para o próximo ano, com aumento da inflação e expectativas mais elevadas para os juros. Agora, o BTG espera por uma de 9,5% ao ano no início de 2022.

No exterior, também não há refresco. A possível aproximação de uma global de energia deixo o ambiente ainda mais complicado, escreveram os analisas do banco, em relatório divulgado nesta sexta-feira, 1º.

Em relação ao sell-off do mercado em setembro, os analistas do banco comentam que o prêmio de risco para manter ações melhorou, mesmo com a alta significativa das taxas de juro de no mês. Em setembro, a taxa de juro real de dez anos encerrou em 4,90%, ante 4,62% em agosto.