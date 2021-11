Petz anuncia oferta de ações; deve precificar em 18/11

A varejista de produtos para animais de estimação Petz anunciou nesta quarta-feira oferta primária de 41 milhões de , que espera precificar em 18 de novembro.

Considerando o de fechamento de 20,83 reais dos papéis da Petz na terça-feira, o valor total do follow-on alcança 854 milhões de reais.

A companhia disse que pretende utilizar os recursos com a operação para acelerar a abertura de lojas e hospitais, bem como para o fortalecimento do ecossistema e novos negócios/M&A e o desenvolvimento da plataforma digital, tecnologia e logística.

Itaú BBA, Bank of America, Bradesco BBI, BTG Pactual, Morgan Stanley, Santander Brasil e XP Investimentos são os coordenadores da oferta, que será restrita.

As ações da Petz dispararam cerca de 6% na terça-feira, depois de que a empresa reportou um líquido de 26,6 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 56,1% na comparação anual.

As ações da Petz acumulam alta de 51% desde que a companhia abriu seu capital, em setembro do ano passado, ante um ganho de 7% para o no mesmo período.

A Petz também disse que espera abrir 50 novas lojas durante 2022 e anunciou a aquisição da empresa de adestramento Cão Cidadão.