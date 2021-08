Petz e Duratex são novidade na 2ª prévia do Ibovespa; veja a nova carteira

As da Petz (PETZ3) e da Dexco (DTEX3, ex-Duratex) entraram para a segunda prévia da carteira teórica do , divulgada nesta segunda-feira, 16, pela B3.

Caso sejam confirmados, os papéis de ambas as empresas passam a integrar o principal índice da B3 junto com Alpargatas (ALPA4), Banco Inter (BIDI4), Banco Pan (BPAN4), Méliuz (CASH3) e Rede D’Or (RDOR3), que já estavam presentes na primeira prévia. Entre as sete empresas, o Inter era o único que já tinha presença, por meio de sua unit BIDI11.

Com as alterações, o novo Ibovespa passará a ser composto de 91 ativos de 87 empresas. Atualmente, são representadas pelo índice 81 empresas.

Apesar do maior número de ativos, o novo índice deve ser ainda mais dependente do desempenho de uma única ação. Isso porque a Vale (VALE3), que já detém o maior peso, aumentou sua participação de 12,107% para 13,942%. Já a Petrobras (PETR3/PETR4), que hoje responde por 11,027% do Ibovespa, foi reduzida para 9,729%.

Entre os índices de ações, a maior alteração ocorreu no Índices de Small Caps, que passará dos atuais 110 ativos para 129. Entre os entrantes estão ações de empresas recém-chegadas à , como Bemobi (BMOB3), Intelbras (INTB3), EspaçoLaser (ESPA3), Mosaico (MOSI3) e Boa Vista (BOAS3). Os novos índices irão vigorar entre setembro e dezembro deste ano.