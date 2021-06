PIB do Brasil faz real liderar ganhos e reaviva atração pela moeda

O câmbio vem beneficiado por um processo de desmonte de posições bastante negativas na moeda brasileira, e analistas avaliam que esse movimento tende a se intensificar conforme a safra de boas notícias no Brasil se estende.

Há tempos que analistas de mercado argumentam que o destino do real está mais atrelado à evolução das perspectivas de crescimento da economia brasileira --por teoricamente aumentar o fluxo de investimentos e circulação de dólares no país--, além de uma normalização da taxa de juros.

O ajuste na política monetária já começou e deve se estender, segundo projeções mais recentes do mercado. E agora a economia parece dar sinais mais firmes de ganho de tração, com expectativa de ainda mais fôlego no segundo semestre conforme a vacinação mais ampla deverá permitir uma reabertura mais rápida e ampla da atividade.

O Bank of America cortou para 5,20 reais (de 5,40 reais) sua estimativa do dólar ao fim deste ano, citando a perspectiva de crescimento mais positiva da economia pelo banco para este ano (melhorada nesta terça), um ambiente de preços elevados de commodities e a esperada trajetória de alta da (também aumentada nesta sessão).

O BNP Paribas se diz "otimista" com o real e vê um dólar ainda mais baixo (de 5 reais) até o fim do ano, atribuindo o prognóstico à perspectiva de que a economia brasileira vai acelerar, além de uma normalização dos juros que devolva a taxa de retorno do real ("carry") a níveis "competitivos".

A força da balança comercial também deve continuar a impulsionar o câmbio, segundo o banco francês. Dados mostraram mais cedo que o superávit comercial do Brasil em maio foi de 9,291 bilhões de dólares, acima do esperado por economistas e um recorde para o mês.

O efeito da retomada da economia pode ser ainda mais visível no câmbio, caso o Banco Central siga com altas de juros, o que ampliaria o diferencial de taxas a favor do real e consolidaria o retorno da moeda à lista de de investimento para "carry trade".

Ivo Chermont, economista-chefe da Quantitas, passou a ver nesta terça Selic de 7,5% ao final do ciclo de normalização monetária, ainda no começo de 2022. A taxa é 100 pontos-base acima do nível tido como "neutro" --que não ajuda nem atrapalha o crescimento e que mantém a inflação na meta.

No fim da sessão no mercado à vista, o dólar caiu 1,52%, a 5,1461 reais na venda.

É o menor patamar desde 21 de dezembro (5,1232 reais) e a maior queda percentual diária desde o último dia 6 de maio (-1,61%).

Em 2021, o dólar agora acumula queda de 0,87%. Em 9 de março, a alta chegou a ser de 11,58%. É a primeira vez desde o começo do ano que a moeda dos EUA tem recuo nessa base de comparação.

