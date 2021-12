PIB do Brasil, PEC dos Precatórios, Braskem e o que mais move o mercado

O mercado internacional inicia esta quinta-feira, 2, em tom negativo, ainda repercutindo as preocupações sobre a proliferação da variante Ômicron do coronavírus e as últimas falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Na véspera, Powell alertou que poderá encerrar o programa de recompra de ativos “alguns meses” antes do previsto, abrindo espaço para alta de juros nos Estados Unidos.

Segundo Powell, o tema será assunto da reunião de política monetária daqui a duas semanas. Para Powell o movimento poderia ser adequado, já que "a economia está muito forte e as pressões inflacionárias estão mais altas".

As declarações, feitas na última tarde, tiveram grande impacto no mercado, levando os principais índices de Wall Street a virarem para o campo negativo.

Nesta quinta, dados de pedidos semanais de seguro desemprego devem reafirmar a força do mercado de trabalho americano, com expectativa de que fique em 240.000. Na última semana, o número foi o menor desde 1969.

Nesta manhã, os índices futuros americanos sinalizam um pregão de recuperação, operando em leve alta. Já as bolsas europeias, que ontem fecharam antes da piora do humor dos investidores, hoje chegam a cair mais de 1%.

No radar, a nova cepa do coronavírus segue como ponto de preocupação, com previsões de que, em poucas semanas, a variante Ômicron se torne dominante em partes da Europa.

Votação da PEC

No Brasil, as atenções seguem no Senado, onde deve ser realizada a votação da PEC dos Precatórios nesta quinta. Adiada na terça, 30, e quarta, 1, por falta de apoio, o início da sessão que deve marcar a votação da proposta foi marcado para às 9h. Caso aprovada em dois turnos, a PEC voltará à Câmara.

A proposta libera espaço fiscal em 2022 para o pagamento do novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, por meio de uma manobra no cálculo da regra do teto de gastos. A aprovação é vista como positiva pelo mercado, que teme piores alternativas para as contas públicas caso a PEC não seja aprovada.

PIB do 3º trimestre

Por aqui, economistas ainda vão se debruçar sobre os dados do PIB do terceiro trimestre, previsto para às 9h.

No mercado, a expectativa é de que o principal indicador econômico do país apresente um leve crescimento de 0,1% no terceiro trimestre. Na comparação anual, é esperada uma expansão de 4,2% ante a de 12,4% registrada no trimestre anterior.

Braskem: possível saída da Odebretch

A Novonor, novo nome do Grupo Odebretch, informou à Braskem que pretende vender parte ou a totalidade de sua participação na petroquímica por meio de um follow-on. Segundo a Novonor, porém, ainda não há uma definição sobre o tema. A Novonor também solicitou estudos para uma eventual migração da Braskem para o segmento Novo Mercado, com as mais altas exigências de governança da B3.