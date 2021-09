PIB do Brasil, PMIs, ADP, Dotz, CSN e o que mais move o mercado

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

As bolsas internacionais operam em leves altas na manhã desta quarta-feira, com investidores monitorando os últimos dados de atividade das principais economias do mundo.

Na Europa, o Stoxx 600 avança 0,65%, após índices de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) terem revelado, nesta manhã, uma sólida retomada econômica no mês de agosto.

Dados do dia

Na Zona do Euro, o PMI Industrial superou a marca dos 60 pontos, bem distante da linha dos 50 pontos que divide a contração da expansão da atividade. No Reino Unido e na Alemanha o indicador também passou dos 60 pontos. Já na França, o PMI ficou em 57,5 pontos, mas acima do esperado.

Ainda nesta quarta serão divulgados os PMIs nos Estados Unidos e no Brasil. No mercado americano, porém, as atenções devem ser ainda maiores para o levantamento de variação de empregos privados medido pelo Instituto ADP.

Referente a agosto, os dados servirão como uma prévia do relatório oficial de empregos não agrícolas, o payroll, que será divulgado nesta sexta-feira, 3. O consenso para os dados do ADP é de criação de 613.000 empregos. No mercado de futuros americano, os três principais índices sobem cerca de 0,2%.

Além dos dados internacionais, investidores brasileiros devem repercutir o PIB do segundo trimestre do Brasil, previsto para às 9h. O mercado espera um crescimento de 0,2% no trimestre e de 12,8% na comparação anual, tendo em vista o fraco desempenho do mesmo período do ano passado, pico das restrições de mobilidade.

Petrobras

No radar do mercado ainda estão notícias corporativas e declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre políticas de preços de combustíveis. Na última sessão, as da Petrobras (PETR3/PETR4) chegaram a cair quase 4%, após o chefe do Executivo afirmar que vai “começar a trabalhar” no dos combustíveis.

Dotz

A chinesa Ant Group, referência mundial no mercado de fintechs, fechou o investimento de 5% do capital da Dotz (DOTZ3). Segundo fato relevante, as duas empresas devem trabalhar em sinergia para “para aproveitarem soluções digitais para melhor apoiar pequenos negócios e consumidores no Brasil”.

A fintech Ant Group terá o direito de indicar um dos membros do Conselho de Administração e também o co-presidente do Comitê de Estratégia, além do direito de sugerir nomes para qualquer outro comitê.

CSN

A CSN Cimentos, que concentra as operações de fabricação e comercialização de cimento do grupo CSN (CSNA3) concluiu a aquisição do controle da Elizabeth Cimentos e da Elizabeth Mineração.

Bemobi

A Bemobi (BMOB3) concluiu a aquisição de 100% do capital social da Tiaxa (Zonamovil). “Essa aquisição é um importante passo na implementação do plano estratégico visando alavancar o crescimento em serviços digitais com ênfase em microfinanças e plataformas digitais, canais e geografia”, afirma a Bemobi em fato relevante.