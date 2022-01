PIB dos EUA, Fed, oferta da Braskem, Apple e o que mais move o mercado

Os mercados internacionais iniciam esta quinta-feira, 27, ainda repercutindo negativamente as sinalizações de um aperto monetário mais duro nos Estados Unidos. Em comunicado divulgado na véspera, o Federal Reserve (Fed) disse que espera subir as taxas de juros “em breve”. A expectativa é de que o ciclo de altas tenha início em março, mas ainda há dúvidas sobre a intensidade e quantidade de elevações de juros.

“Este será um ano em que nos afastaremos constantemente da política monetária altamente acomodatícia que implementamos para lidar com os efeitos econômicos da pandemia”, disse Jerome Powell, presidente do Fed, em discurso realizado na véspera.

Segundo Powell, as condições inflacionárias não têm apresentado melhoras nos últimos meses, pelo contrário. “Provavelmente ficou um pouco pior. Na medida em que a situação se deteriorar ainda mais, nossa política terá que refletir isso.”

Após as declarações de Powell, consideradas mais duras do que o esperado, bolsas do mundo inteiro perderam força, com os índices americanos entrando em terreno negativo. Nesta manhã, os futuros de Nova York seguem indicando mais um dia de perdas. As bolsas da Europa, que já estavam fechadas no momento do discurso, operam em queda, acompanhando a piora do mercado internacional.

Agenda: PIB nos EUA e balanço da Apple

Enquanto digerem o último pronunciamento de Powell, economistas aguardam a divulgação do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos. O mercado espera por um salto no PIB anual de 2,3% para 5,5%. Por ser a primeira prévia, porém, as chances de o número surpreender para cima ou para baixo são maiores. Duas revisões do PIB americano ainda serão feitas nos próximos meses.

Na agenda de Wall Street ainda estão resultados de algumas das principais empresas de tecnologia do mundo: Samsung e Apple. A empresa coreana já indicou ter obtido a maior receita desde 2018. Em 2021, as vendas da Samsung atingiram 232 bilhões de dólares. Já o resultado da maçã mais valiosa do mundo deve refletir os últimos lançamentos, que incluem o iPhone 13 e o 13 Pro.

Braskem: a oferta do ano

No Brasil, investidores esperam pela precificação da oferta subsequente (follow-on, em inglês) da Braskem (BRKM5), que irá marcar a vendas das participações da Petrobras (PETR3/PETR4) e Novonor (ex-Odebretch).

Mais de 7 bilhões de reais podem ser movimentados na oferta. Segundo a Exame In, investidores têm visto a faixa entre 42 reais e 45 reais como a mais adequada para a precificação dos papéis - que fecharam a última sessão cotados a 47,80 reais. A oferta pode ocorrer apenas parcialmente, se o valor desagradar um dos vendedores - Petrobras ou Novonor.