PIB dos EUA, GOL Day, capital estrangeiro e o que mais move o mercado

Os principais índices de sobem na manhã desta quinta-feira, 24, com o maior otimismo sobre a recuperação econômica global ditando os negócios nas bolsas. Com os temores de um aperto monetário saindo de cena, o índice Nasdaq volta a se destacar no mercado de futuros americano, com investidores aumentando suas apostas no setor de tecnologia, mais dependente de juros baixos.

No radar dos investidores, está a bateria de dados econômicos previstos para esta quinta. O principal deles será o da última revisão do PIB dos Estados Unidos do primeiro trimestre. Sem grandes espaços para surpresas, o mercado espera um leve reajuste de 6,4% para 6,5% de crescimento no período.

No mesmo horário, às 9h30, o país divulgará o número de pedidos semanais de seguro desemprego. Após uma longa sequência de quedas, os pedidos vêm se estacionando próximo dos 400.000. Para esta divulgação, são esperados 380.000.

Além do mercado de trabalho, o mercado estará atento ao nível da demanda por bens duráveis, que sairá junto com a divulgação do PIB e dos pedidos de seguro desemprego. Referente ao mês de maio, os pedidos de bens duráveis devem apresentar uma alta mensal de 0,8%.

Pacote de infraestrutura

Ainda nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden continua tentando avançar com um acordo bipartidário para viabilizar seu pacote de infraestrutura de 559 bilhões de dólares. Segundo a Bloomberg, um encontro entre democratas e republicanos marcado para ocorrer nesta quinta, na Casa Branca, deve ser crucial. Ainda de acordo com a mídia americana, senadores próximos das negociações estão otimistas com a possibilidade de aprovação da proposta.

Agenda Brasil

No Brasil, às 8h, o Banco Central irá divulgar seu relatório trimestral de inflação, com comentários de seu presidente Roberto Campos Neto e do diretor de política econômica Fabio Kanczuk.

GOL Day

Às 15h30, a GOL (GOLL4) dará início ao “The Future of Flying”, seu encontro virtual com investidores e analistas, em que deve atualizar o mercado sobre os planos estratégicos da empresa. Consolidação do setor deve ser um dos temas quentes, tendo em vista a recente aquisição da MAP e os movimentos de sua concorrente Azul (AZUL4) para comprar as operações da Latam no Brasil.

Capital estrangeiro

Desconsiderando os investimentos em ofertas públicas, o volume de capital estrangeiro na já está cerca de dez vezes o saldo registrado em 2020. De acordo com dados da B3, até a última segunda-feira, 21, estrangeiros tinham comprado 50 bilhões de reais em ações a mais do que vendido.

Somente na última noite, Totvs (TOTS3), CCR (CCRO3) e BrMalls (BRML3) receberam aportes significativos da BlackRock, Capital International Investors e Morgan Stanley, respectivamente. Por terem participações relevantes nessas empresas, de cerca de 5%, os investimentos foram anunciados em comunicados ao mercado.

Hackers na Fleury

A Fleury (FLRY3) voltou a informar na última noite que segue trabalhando para resolver o ataque cibernético do qual foi vítima nesta semana. Para isso, a companhia do ramo da saúde vem recebendo a ajuda da Quality Assurance.

“Ressaltamos que nossa base de dados está íntegra e que o atendimento em todas as unidades de atendimento da companhia segue acontecendo por meio de soluções de contingência para garantir a prestação de serviços aos nossos clientes, que seguem recebendo nosso foco de atenção”, informou em documento entregue à CVM.