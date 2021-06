Você pode ter dinheiro de volta ao pagar a conta de luz em São Paulo

A distribuidora de energia elétrica paulista Enel e o super app PicPay firmaram uma nova parceria para oferecer a clientes a opção de realizarem o pagamento da conta de energia elétrica pela carteira digital. Os consumidores que usarem o aplicativo para pagar a fatura de luz com cartão de crédito pela primeira vez irão receber de volta até 40% do valor da fatura, limitado a R$ 15.

Há também a possibilidade de parcelar a conta de energia em até 12 vezes e receber cashback de até 20% do valor da fatura.

A campanha se estende a clientes dos 24 municípios atendidos pela concessionária, adimplentes ou não. O benefício será válido apenas para pagamentos realizados entre 1 e 30 de junho de 2021.

A Enel já havia feito uma primeira campanha do tipo entre abril e o começo de maio com o objetivo de facilitar o pagamento de contas de luz, fomentando o uso dos canais digitais de pagamento, além de incentivar a adimplência dos consumidores, permitindo pagar a conta após o fechamento da fatura do cartão.

Para participar da campanha, basta criar ou acessar a conta do PicPay, caso já tenha uma registrada, e realizar o pagamento. O aplicativo permite o pagamento tanto das contas físicas quanto digitais, por meio da leitura do código de barras.

Para saber mais informações sobre o regulamento da parceria, o cliente pode acessar o site da Enel. Para dúvidas sobre as funcionalidades do PicPay ou valor do cashback e informações sobre taxas do cartão de crédito nessa operação, acesse o app, menu “ajustes”, “Geral” e “Precisa de Ajuda?”. O aplicativo do PicPay está disponível para download tanto na App Store quanto no Google Play.