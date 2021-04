PicPay entra com pedido de abertura de capital na Nasdaq

O PicPay, o super app de serviços financeiros com mais de 50 milhões de usuários, acaba de entrar com pedido para realizar o IPO (oferta pública inicial, em inglês) na Nasdaq, a que reúne as empresas de tecnologia. O registro nesta quarta-feira, 21, foi feito na SEC (Securities and Exchange Commission), o órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos.

O valor pretendido com a oferta não foi divulgado, bem como a quantidade de que serão negociadas. Haverá duas classes de papéis, a A e a B, sendo que os detentores desta, os sócios controladores -- a família dos irmãos Joesley e Wesley Batista por meio da holding JF Investimentos -- terão um poder de voto de 10 vezes a ação normal (da A).

A companhia tem cinco frentes de negócios: carteira digital, marketplace de serviços financeiros, marketplace de produtos em geral (o PicPay Store), rede social e anúncios. Com os recursos da operação, pretende acelerar o crescimento com a oferta de novos produtos, como investimentos e seguros, e fazendo aquisições se necessário. E ganhando escala.

É algo que já vem ocorrendo nos últimos anos. A empresa encerrou o ano passado com um TPV (volume total de pagamentos) projetado de 49,3 bilhões de reais (a partir dos dados de dezembro) e um prejuízo de 803,7 milhões de reais, segundo informações do documento na SEC. O TPV projetado a partir dos números de março subiu para 57,5 bilhões de reais.

O PicPay atua em um dos segmentos de maior disputa no mercado atualmente: o de serviços financeiros digitais. Enfrenta a concorrência dos bancos digitais nativos, como BTG+, Nubank, C6 Bank, Banco Inter (BIDI11), e das versões digitais dos grandes bancos; e também de fintechs que ampliam gradualmente o cardápio de serviços para pessoas físicas.

Também estão nessa briga players que inicialmente eram dedicados a serviços específicos, como as empresas de meios de pagamento, como Cielo (CIEL3), como PagSeguro e Stone; e gigantes de e-commerce como Mercado Livre, Magazine Luiza (MGLU3) e B2W (BTOW3), entre outros.

O objetivo em comum a todos é rentabilizar em cima da oferta de um número crescente de produtos financeiros, como cartão de crédito, tarifas cobradas sobre transações e, principalmente, empréstimos.