Pictet indica primeira mulher como sócia em 216 anos de história

Por Marion Halftermeyer, da Bloomberg

O Banque Pictet & Cie promoveu uma mulher ao alto escalão do banco pela primeira vez em seus 216 anos de história.

Elif Aktug, gestora de fundos na unidade de gestão de ativos do banco e parte de um grupo de liderança mais amplo, foi promovida como sócia juntamente com François Pictet, membro da família fundadora, elevando o número de sócios atuais para nove, de acordo com comunicado da empresa na segunda-feira. Até o momento, o sigiloso banco privado suíço teve apenas 43 indivíduos - todos homens, todos brancos - como sócios.

Com sede em Genebra, os sócios administram mais de 600 bilhões de francos (US$ 713 bilhões) em ativos, e o banco ostenta um nível de rentabilidade muito maior do que rivais de capital aberto.

“Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas a Elif e François ao Conselho de Sócios, uma etapa que planejamos desde o final de 2020 para ajudar a gerenciar o aumento das demandas resultantes do forte crescimento da empresa”, disse no comunicado Renaud de Planta, sócio-sênior do Pictet.

O Pictet é um dos últimos grandes bancos privados da Suíça a tomar medidas para tornar sua liderança mais inclusiva, e a instituição tem sido desafiada a se modernizar enquanto busca preservar uma identidade corporativa desenvolvida ao longo de dois séculos. O Pictet fez várias contratações nas unidades de gestão de patrimônio e ativos. Na divisão de patrimônio, uma reestruturação tumultuada introduziu metas rigorosas para medir o desempenho dos banqueiros.

Apenas neste ano, o banco perdeu cerca de 12 funcionários de gestão de patrimônio na divisão da Ásia, um mercado em crescimento cobiçado, após pedidos de demissões nos últimos três anos em outros mercados. Apesar disso, o banco afirma que a taxa de atrito continua bem abaixo da média do setor.

Aktug e Pictet devem se tornar sócios em 1º de setembro, embora as promoções ainda estejam sujeitas à aprovação regulatória.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importante em tempo real.