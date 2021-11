PIX completa um ano. BC mostra balanço de operações e o que vem por aí

Já são 348,1 milhões de chaves PIX cadastradas, e o volume não diminui com o tempo. Mais de 104 milhões de brasileiros já usaram o Pix, o que corresponde a 62% da população adulta, comentou o diretor do BC.

"O Pix cresce em todas as faixas de renda, mas cresce 2,5 vezes mais na baixa renda. Do total de transações, 25% são de até 15 reais, e 60% abaixo de 100 reais. No cartão de crédito, a transação típica é de em média 130 reais".

Entre as empresas, 7 milhões já receberam ou fizeram Pix, número que representa quase 55% das empresas que têm relacionamento com o sistema financeiro nacional. "Do total de transações, 16% já são pagas por empresas".

Em seu primeiro ano de vida, o sistema de pagamentos instantâneos já superou a adoção do sistema no Chile, que realiza nove transações por habitante. No Brasil, já são mais de 30 transações por habitante. Em números absolutos, apenas dois países usam mais transações instantâneas do que o Brasil: Dinamarca e Suécia, dois escandinavos que já adotaram o sistema há 5 e 7 anos, respectivamente.

Aumento da competição

Uma das premissas do sistema de pagamento instantâneo era aumentar a competição entre bancos e fintechs. Após um ano, é possível verificar que o pagamento instantâneo tornou o sistema financeiro mais diverso, apesar de ainda estar longe de tirar o pódio dos bancos.

Quando se olha a quantidade de transações, enquanto os bancos detêm 68,1% do total de operações nos cartões pré-pago e de débito, no Pix essa participação é reduzida para 61,4%. Já quando se analisa o volume financeiro, enquanto os bancos detêm 87% do valor total das operações nos cartões pré-pago e de débito, ela é reduzida para 75,7% no Pix.

"O mercado é mais fragmentado e menos concentrado no Pix. E isso auxilia a competição porque quando o usuário utiliza o Pix no app da fintech, tem a possibilidade de adquirir mais produtos, como crédito", diz Manoel, do BC.

Desde o lançamento do sistema, mais de 87 instituições financeiras, entre bancos, fintechs e cooperativas de crédito, já adotaram o Pix. De saída, 762 instituições financeiras aderiram ao pagamento instantâneo. "Ou seja, quase a totalidade de contas transacionais no país já aderiram ao sistema. Em outros sistemas pelo mundo o usuário precisa ser cliente da mesma plataforma para fazer um Pix. No Brasil não. Isso torna o sistema muito competitivo", diz Manoel, do BC.

Novidades

Manoel lembra que ao longo do primeiro ano do sistema de pagamento instantâneo já foram implantadas melhorias e novas funcionalidades, como:

Mas diversas funcionalidades ainda estão previstas no cronograma de implantação do sistema, como:

Iniciação de pagamento por Pix – dará a possibilidade de completar o pagamento na própria loja, dispensando a entrada no app do banco, e efetuar o pagamento mesmo sem estar conectado à internet. Deve entrar em funcionamento até o final do ano

Débito automático. Está previsto para entrar em operação até o segundo trimestre de 2022.

Pix internacional - funcionalidade que será disponível para compras no exterior realizadas pelo varejo. Ainda sem previsão de implantação.

