Plano de Biden, Inter, Localiza, PetroRio e o que mais move o mercado

As bolsas internacionais oscilam próximas da estabilidade nesta manhã de sexta-feira, 25, com investidores avaliando os avanços nas negociações do programa de infraestrutura americano e à espera de novos dados de inflação.

Na véspera, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou ter chegado a um acordo bipartidário de para o plano de 579 bilhões de dólares, após encontro com senadores republicanos e democratas. O anúncio, feito ainda na tarde de quinta-feira, 24, impulsionou os índices Nasdaq e S&P 500 para novos recordes e deu o tom positivo para as bolsas da Ásia, que fecharam em alta nesta madrugada.

Nesta sexta, as atenções estarão com dados de inflação, que devem balizar as expectativas sobre a atuação do Federal Reserve e do Banco Central brasileiro. Nos Estados Unidos, será divulgado Às 9h30 o índice de preços com despesas pessoais, que será divulgado às 9h30 nos Estados Unidos, com estimativa de alta anual de 3,4%.

No Brasil. Às 9h, saíra a prévia do IPCA referente aos primeiros quinze dias do mês. No mercado, investidores esperam por uma alta de 0,85% em relação ao mês anterior.

Inter

O Inter precificou sua oferta subsequente de (follow-on, em inglês), com as suas units (BIDI11) saindo a 57,84 reais, com 16% de desconto em relação ao do último fechamento. Já as ações do banco (BIDI3/BIDI4) saíram por 19,28 reais, com desconto de 15%. O montante total da oferta, considerando o lote adicional, foi de 5,5 bilhões de reais.

O dinheiro deve serdestinado a acelerar o crescimento orgânico, com o lançamento de novos produtos. O banco também avalia potenciais aquisições estratégicas.

Localiza

A Localiza (RENT3) aprovou seu 13º plano de recompra de ações, que terá o compromisso de adquirir até 50 milhões de papéis durante o período de um ano iniciado em 23 de julho. As ações serão adquiridas por meio da de valores e a preços de mercado. Considerando o preço atual e a quantidade máxima de ações, a Localiza pode gastar até 3,225 bilhões de reais no programa.

PetroRio

A PetroRio (PRIO3) informou em fato relevante que a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou o plano de desenvolvimento do Campo de Frade, que pertencia à Petrobras (PETR3/PETR4)

“O novo plano de desenvolvimento permitirá a perfuração de quatro poços produtores e três poços injetores horizontais no Campo de Frade. Na mesma decisão, a ANP autorizou a retomada imediata da injeção de água em dois poços injetores existentes, até o início da operação dos novos poços injetores”, informou a PetroRio.

Após concluir a perfuração de um poço produtor e dois injetores no Campo de Frade, a PetroRio pretende iniciar o desenvolvimento do Campo de Wahoo.

Fleury

A Fleury informou ter começado a restabelecer os sistemas internos em hospitais, após ser alvo de um ataque hacker nesta semana, mas ainda segue com o plano de contingência. “Reiteramos que nossa base de dados está íntegra e destacamos que não há quaisquer evidências de vazamento de dados e informações sensíveis”, informou a empresa.