Plataforma lança série com grandes nomes do mercado financeiro brasileiro

A inv, plataforma de streaming da Inversa, lançou os primeiros episódios de uma série de documentários sobre importantes personagens do mercado financeiro brasileiro. Na primeira etapa, dividida em três episódios de cerca de 20 minutos, a história contada é a de Alfredo Menezes, sócio e fundador da gestora Armor Capital.

Menezes fez longa carreira na tesouraria do Bradesco antes de fundar um family office, em 2015, e depois a própria gestora de patrimônio, em 2019. O veterano, de 59 anos, ganhou a fama de trader agressivo nos tempos em que comandou as operações de entradas e saídas de recursos do segundo maior banco privado do país.

Por atuar dentro de um transatlântico financeiro, Alfredo diz que habituou-se a olhar diversas operações do banco para tomar as decisões, especialmente quanto aos instrumentos de câmbio. Ele diz que observar outros negócios do Bradesco, como a de clientes exportadores, o ajudou a entender e prever os movimentos do real frente a outras moedas.

"A instituição em que eu trabalhava era a segunda maior de trade finance e era a que mais fechava operações de exportação e importação. Eu enxergava o fluxo da economia real. Isso ajudou muito a ser agressivo", conta Menezes, no primeiro episódio do documentário.

Essa é uma das inúmeras histórias contadas pelo personagem que estreia a série da plataforma da Inversa. O terceiro e último episódio sobre a vida e carreira de Alfredo Menezes vai ao ar hoje, dia 12, no streaming inv. Para assistir à série, é necessário ser inscrito na plataforma.

Contar histórias, educar investidores

Por muito tempo, o anonimato e a discrição eram quase obrigatoriedade entre gestores do mercado. Menezes viveu essa época -- ainda mais por ser chefe de tesouraria de um grande banco. Ele conta que era proibido de conceder entrevistas, mas que isso era uma regra que ia muito além do manual do Bradesco. Seus colegas de mercado também torciam o nariz para a exposição pública.

A abertura das plataformas de investimento e o crescimento no número de gestoras aumentou a competição pelo investidor. Agora, falar abertamente sobre estratégias de gestão e sobre a visão de mercado é requisito para expor o próprio trabalho e, assim, tentar angariar clientes e cotistas para seus ativos. Embora esse seja o "novo normal" do mercado financeiro, trata-se de um fenômeno relativamente recente.

"O mercado era supersticioso, as pessoas achavam que aparecer muito dava azar nos negócios. Agora muitos gestores entenderam necessidade de falar com os clientes", diz Menezes.

Mesmo assim, existe uma grande diferença entre falar institucionalmente com os investidores e contar a própria história, trazendo à tona episódios de sucesso e de fracasso. Convencer Menezes a ser o primeiro personagem da série não foi das tarefas mais fáceis, como conta Marcelo Cerize, CEO da Inversa.

"A ideia de trazer o Alfredo foi a de contar a história das pessoas que tomaram riscos, que realmente gerenciaram volumes importantes de dinheiro. É muito mais fácil aprender com esses exemplos do que em um curso de powerpoint, que muitas vezes é dado por um profissional que nunca tomou risco, que nunca teve que tomar decisões importantes", explica Cerize.

Ele diz que o aumento de informações tem ajudado a democratizar o mundo financeiro, mas é importante que o investidor tenha contato com a "vida real", que envolve episódios de acertos e erros, até mesmo quando o personagem é um experiente gestor, como Menezes.

"Meu objetivo aqui não é o de formar traders. Eu aceitei o convite para ajudar na educação financeira, para ajudar a mostrar o que é o mercado. Vejo, todos os dias, esses novos investidores quebrando, depois de terem sido iludidos", critica o gestor da Armor.