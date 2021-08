Plataforma Resale vende imóveis com até 80% de desconto

Durante o mês de agosto, a Resale, outlet imobiliário, venderá imóveis com desconto de até 80%. São 2.950 propriedades como casas, apartamentos, salas comerciais e até fazendas em todas as regiões do país.

O valor destas oportunidades tem como valor mínimo R$ 6.924,00 e máximo de R$ 33.908.476,74. Estes imóveis correspondem às bases de instituições como Banco do Brasil, Empresa Gestora de Ativos do Governo Federal (EMGEA), Consórcio Embracon, Banco BTG-Pactual e Caixa. Eles estão 100% quitados, sem nenhum tipo de dívida para quem compra.

Como aproveitar a retomada para ganhar com imóveis? Veja como se tornar um especialista no setor

"Para aqueles que querem uma nova opção para morar, trazemos casas e apartamentos com descontos expressivos. Já para quem quer , somamos de salas comerciais e terrenos", explica Igor Freire, CRO (Chief Revenue Officer) da Resale.

Para ver os imóveis à venda, o interessado deve acessar https://www.resale.com.br/ e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse: por região, tipo do imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).