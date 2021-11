Plataforma Resale vende imóveis com descontos de até 81%

Durante o mês de novembro, outlet de imóveis Resale disponibiliza 1.950 propriedades por venda direta em seu site. São casas, apartamentos e lotes em todas as regiões do Brasil, com destaque para os estados de Goiás, Paraíba e Minas Gerais, com até 81% de desconto.

O valor inicial é de 4.508,93 reais, sendo as vendas realizadas 100% online através do portal. No dia 26 de novembro, a campanha Blackout Day terá ofertas a partir de 2.459,42 reais e descontos de até 87%.

"Seja via computador, smartphone ou tablet, o comprador pode acessar uma base de imóveis distribuídos por todo o país — com altos valores de deságio — e fazer a triagem das ofertas mais interessantes para ele", pontua Igor Freire, diretor de receitas da Resale.

Para consultar os imóveis à venda, o interessado deve acessar este link e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse: por região, tipo do imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).