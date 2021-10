Plataforma Resale vende imóveis do BB com até 73% de descontos

Durante os meses de outubro e dezembro, o Banco do Brasil irá disponibilizar toda semana no portal Seu Imóvel BB - parceira com o outlet de imóveis Resale - 100 novos imóveis com deságios. São 1600 propriedades em todo o país, com até 73% de desconto e com valores que iniciam em 20 mil reais e chegam a 23,7 milhões de reais.

São casas, apartamentos e salas comerciais. Os imóveis podem ser comprados à vista, com mais 3% de desconto em cima do valor ofertado, ou parcelados em até 12 vezes sem juros. As vendas são realizadas 100% online.

"Iniciativas como o portal Seu Imóvel BB são excelentes oportunidades de compra para qualquer pessoa que esteja interessada, independentemente da finalidade. Além disso, são um jeito de fomentar o mercado imobiliário", ressalta Igor Freire, Diretor de Receitas da Resale.

Para conhecer as ofertas e os imóveis, o cliente precisa acessar o portal Seu Imóvel e fazer a busca da forma como melhor lhe convier: por estado, cidade, região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).