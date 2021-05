Plataforma para varejo TradersClub pede registro para IPO, dizem fontes

Por: Reuters

SÃO PAULO (Reuters) - A plataforma TradersClub, voltada a investidores de varejo, está pedindo registro para uma oferta i l de ações (IPO) que pretende levantar cerca de 700 milhões de reais, segundo duas fontes com conhecimento do assunto.

O pedido deve ocorrer ainda nesta quarta-feira, segundo as fontes. O TradersClub oferece para seus 450 mil usuários inscritos produtos como notícias, relatórios de pesquisa e fóruns de discussão de investimentos.

O perfil do investidor brasileiro vem mudando com a forte redução das taxas de juros nos últimos anos, com mais pessoas mi renda fixa para ativos de maior risco, com obiliários.

Segundo dados da Anbima, o número de investidores pessoa física em ações quase dobrou no país em 2020, para 3,2 milhões.

A expectativa da empresa, fundada em 2017, é precificar a oferta na primeira metade de julho, e o BTG Pactual foi contratado como líder da transação.

A oferta deve ser apenas primária e o TC, como também é conhecido, deve usar os recursos para expansão orgânica e aquisições, segundo as fontes.

Consultados pela Reuters, o BTG Pactual e o TradersClub não comentaram imediatamente o assunto.