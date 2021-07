Podcast: a nova concorrência no setor aéreo e a espera pelos juros nos EUA

O Minuto Invest de hoje, dia 27, explica por que a espera pela decisão dos juros nos EUA derrubou os mercados globais. No Brasil, o , principal índice de da , recuou 1,1%, para 124.612 pontos. Investidores aderiram a um movimento forte de realização de lucros, já que não se sabe qual posição a autoridade monetária dos EUA tomará nesta quarta-feira, 28.

As bolsas dos Estados Unidos, Europa e Ásia também tiveram um dia ruim, influenciadas pela espera pelo Fed e pela entre o governo chinês e as empresas de tecnologia do país.

Ontem, dia 26, a China decidiu interferir nos negócios das empresas do setor de educação e tecnologia. O governo local proibiu os grupos educacionais privados de obterem , e apertou o cerco contra as empresas digitais, alegando combater práticas anticompetitivas.

A crise respingou até mesmo nas empresas de tecnologia da bolsa brasileira. A Locaweb (LWSA3) registrou perdas de quase 4% nesta segunda-feira, e a Totvs (TOTS3) caiu 2,7%.

O podcast de hoje fala, também, do impacto da chegada da Ita, companhia aérea da Itapemirim, pra os preços das passagens de avião. Um levantamento feito pela Viajala mostrou uma queda de até 28% no valor dos bilhetes nas rotas em que a Ita passou a concorrer com Azul (AZUL4), Gol (GOLL4) e Latam.

Ouça abaixo o episódio: