Minuto Invest: novidade no crédito imobiliário e 6º recorde da bolsa

O episódio do Minuto Invest desta segunda-feira analisa os limites para a de valores brasileira, que bateu o sexto recorde do mercado. O , principal índice da bolsa brasileira, avançou 0,5% e se manteve acima dos 130 mil pontos no dia.

Depois de tantos recordes consecutivos, analistas já projetam algum grau de correção nos mercados nos próximos dias. No entanto, vale lembrar que as projeções para a bolsa até o final do ano são, ainda, de crescimento do Ibovespa.

O Minuto Invest de hoje também explica as novidades da Caixa sobre o crédito imobiliário. O banco anunciou um feirão de imóveis digital, em que os clientes poderão financiar até 100% do valor da casa própria. Além disso, a instituição federal também vai conceder uma redução temporária nos contratos ativos de crédito habitacional.

Por fim, o programa traz, ainda, um trecho da entrevista com Clarissa Sadock, CEO da AES Brasil (AESB3), em que ela trata sobre o futuro da geração de energia no país.

O episódio completo pode ser ouvido abaixo:

O Minuto Invest é o podcast diário da EXAME que resume as notícias mais importantes do mercado e que traz dicas de finanças pessoais.