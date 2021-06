Podcast: ações da Vale e Petrobras puxam o Ibovespa para baixo

No Minuto Invest de hoje, dia 17, os detalhes da sessão da de valores nesta quinta-feira. O caiu 0,93% e voltou para os 128 mil pontos. As de empresas de commodities, principalmente Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3/PETR4) influenciaram o desempenho do índice.

A sinalização do Banco Central de que pode endurecer o ritmo de subida de juros levou a uma queda de 0,7% no dólar hoje, para 5,02 reais. A valorização do real tende a pressionar os ganhos das exportadoras.

O podcast desta quinta explica, ainda, a possível venda da Braskem (BRKM5) que levou a uma queda de mais de 5% nos papeis da empresa.

Ouça o Minuto Invest: