Podcast: bolsa à espera da decisão sobre os juros e ações do BTG em alta

O Minuto Invest traz os detalhes do pregão da de valores nesta terça-feira, 15, dia em que o fechou com baixa de 0,09%. O principal índice do mercado teve um dia morno, à espera da "super quarta".

Amanhã, tanto o Banco Central do Brasil quanto o Federal Reserve, nos Estados Unidos, decidirão sobre a taxa básica de juros da economia. Enquanto a alta da é dada como certa no mercado local, nos EUA o ciclo de estímulo provavelmente será mantido, e os juros devem ficar como estão.

O podcast desta terça fala, ainda, da recomendação de compra das do BTG Pactual (que faz parte do mesmo grupo controlador da EXAME). Hoje, o Itaú BBA divulgou um relatório para clientes prevendo uma valorização potencial de 20% nos papeis do BTG. As ações do banco (BPAC11) fecharam o dia em alta de 3%.

Ouça o episódio completo abaixo: