Podcast: Bolsa quebra sequência de perdas e peste na China beneficia JBS

O Minuto Invest de hoje, dia 20, fala da melhora no cenário de risco e da alta do após três sessões de queda. O principal índice de do mercado brasileiro encerrou a terça-feira com alta de 0,81%, para 125.401 pontos. O dólar foi na direção contrária e fechou o dia com queda de 0,4%, para 5,23 reais.

Os mercados externos também tiveram um dia positivo, com a diminuição da aversão a risco. Ontem, dia 19, as bolsas dos principais mercados financeiros sofreram perdas importantes, diante das notícias de aumento de casos de covid-19 relacionados à variante delta.

No Brasil, as ações dos frigoríficos JBS (JBSS3) e Marfrig (MRFG3) subiram 6,6% e 4,2% respectivamente, em razão da possível demanda adicional de importação de carnes pela China. O país asiático enfrenta um surto de peste suína, que tem reduzido o rebanho de porcos em algumas províncias.

O episódio desta terça-feira fala, ainda, do crescimento da inadimplência no Brasil e dá dicas para quem precisa sair do ciclo das dívidas. Ouça abaixo: