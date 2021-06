Podcast: dia bom na bolsa e as razões para a alta de 80% nas ações da T4F

O episódio de hoje, dia 24, do Minuto Invest trata da alta de 0,85% da de valores brasileira, em uma sessão marcada pelo otimismo dos investidores com o cenário de recuperação da economia. As das varejistas foram destaque no pregão, com valorização de 5% nos papeis do Magazine Luiza (MGLU3) e de 4,5% nos das Lojas Americanas (LAME3).

O podcast traz, ainda, as razões para a alta de mais de 80% nas ações da Time4Fun (SHOW3), organizadora de eventos e shows. A empresa foi diretamente impactada pelas paralisações causadas pela pandemia do coronavírus, e teve o fluxo de caixa praticamente zerado. Apesar disso, os investidores enxergam um futuro promissor para o setor de entretenimento, no pós-crise.

Ouça o episódio completo abaixo: