MERCADOS

Podcast: Dólar no menor valor desde 2020, e o "saldão" das ações da CVC

PUBLICADO EM: 22.6.21 | 19H22

O Minuto Invest fala da divulgação da ata do Copom e dos impactos do pronunciamento do Banco Central para a bolsa de valores e para o dólar. O episódio desta terça traz, ainda, detalhes do follow-on da CVC