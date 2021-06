Podcast: Eletrobras atinge preço histórico com privatização em vista

O Minuto Invest de hoje, dia 18, traz os impactos da aprovação da Medida Provisória da privatização da Eletrobras (ELET3 / ELET6) no Senado para as da empresa. Com alta de quase 6%, os papeis da estatal de energia alcançaram o maior valor da história.

A euforia com a privatização da Eletrobras e a valorização de empresas exportadoras, principalmente da Vale (VALE3) salvaram o , que havia passado parte do dia no vermelho. Mais cedo, investidores reagiram mal à sinalização do Federal Reserve de alta de juros ainda em 2022.

O episódio desta sexta fala, ainda, da alta dos preços dos carros novos e da valorização das ações da Hering (HGTX3). Ouça abaixo: