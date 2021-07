Podcast: governo pode congelar preço do aço e siderúrgicas derretem na B3

O Minuto Invest de hoje, dia 14, fala sobre a sessão da brasileira, em um pregão que terminou quase no zero a zero. O registrou alta de 0,19%, aos 128.406 pontos. O dólar teve a maior queda diária desde março, de 1,87%, para 5,08 reais.

O discurso pacificador de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, sobre o repique inflacionário nos Estados Unidos ajudou a sustentar os principais índices de do país e segurou o Ibovespa no campo positivo, mesmo com fatores internos jogando contra.

Pela manhã, o IBC-Br, indicador que é uma espécie de termômetro da atividade econômica, mostrou queda de 0,48% em maio. Os analistas esperavam alta de cerca de 1%.

Depois, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou em uma live do jornal Valor Econômico que o governo propôs às siderúrgicas um congelamento do do aço, em troca de não reduzir as tarifas de importação do produto. A fala fez com que as ações da CSN (CSNA3) caíssem 3,98%, e as da Usiminas (USIM5) 3,46% -- as duas empresas lideraram as perdas no pregão.

Na ponta oposta, as ações do Banco Inter (BIDI11) subiram 6% no dia, impulsionadas pela notícia de que o banco digital teria dobrado o número de clientes em um ano, chegando a 12 milhões.

O podcast desta quarta-feira fala, ainda, das novas regras para empresas distribuidoras de investimentos. A partir de hoje, as informações sobre as taxas, rebate e condições de distribuição deverão ser prestadas de forma clara para o investidor.

Ouça o episódio abaixo: