Podcast: GPA na mira de Abilio Diniz e Michael Klein? Ouça os destaques

O Minuto Invest de hoje, dia 21, traz os destaques do pregão desta segunda-feira na de valores brasileira. O subiu 0,67%, para 129.264 pontos, acompanhando os índices acionários dos Estados Unidos, que também tiveram um dia positivo.

Na semana passada, as decisões do Federal Reserve, nos EUA, e do Banco Central, no Brasil, causaram uma baixa nos mercados locais. A perspectiva do fim do período de estímulos no país norte-americano e de juros mais altos no mercado brasileiro levaram a quedas nos índices acionários.

Com as expectativas recalibradas, as bolsas voltaram a subir nesta segunda-feira. No Brasil, as do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) subiram 7,88%, impulsionadas pela notícia de que o controle da empresa poderia ser disputado pelos empresários Abilio Diniz e Michael Klein. Klein é um dos acionistas da Via, antiga Via Varejo.

