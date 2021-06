Podcast: Impasse sobre juros nos EUA abate bolsa brasileira; Wiz sobe 13%

O Minuto Invest de hoje, dia 23, traz os detalhes dos mercados financeiros em dia de baixa na maioria das bolsas globais. O recuou 0,26%, para os 128.428 pontos e o dólar ficou estável, encerrando o dia cotado a 4,96 reais.

Os principais índices de dos EUA também tiveram um dia negativo, com perdas de até 0,2%. Os investidores reagiram à fala do presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, de que os Estados Unidos podem reverter o ciclo de estímulos já no ano que vem.

No Brasil, a perspectiva de alta de juros também impactou as ações das construtoras, em razão do provável encarecimento do crédito imobiliário. Os papeis da Eztec (EZTC3) caíram quase 5% nesta quarta-feira.

O episódio do Minuto Invest fala, ainda, das razões para a alta de mais de 100% da seguradora Wiz (WIZS3) na . Ouça mais abaixo: