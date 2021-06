Podcast Minuto Invest: bolsa em euforia e dólar no menor valor desde 2020

O episódio do Minuto Invest desta quarta-feira traz os destaques do pregão da de valores em um dia marcado pelo quarto recorde consecutivo do . O principal índice da bolsa brasileira avançou 1,04% e alcançou os 129.601 pontos.

O principal motor para o novo recorde da bolsa foi a valorização das empresas ligadas ao setor de commodities. A Petrobras (PETR3/PETR4) subiu 4,96% no final do dia e liderou as maiores altas do Ibovespa.

Influenciado também pelo "super ciclo" das commodities, o dólar recuou 1,2% na sessão, encerrando a sessão a 5,084 reais. Analistas já começam a antever uma cotação da moeda norte-americana abaixo dos 5 reais, a despeito das incertezas quanto à pandemia e quanto à solidez fiscal do governo federal.

O Minuto Invest é o podcast diário da EXAME que resume as notícias mais importantes do mercado e que traz dicas de finanças pessoais. Ouça abaixo o episódio desta quarta-feira, dia 2: