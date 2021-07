Podcast: variante Delta assusta mercado e bolsa tem pior nível desde maio

O Minuto Invest de hoje, dia 19, explica como o avanço de casos da variante delta do coronavírus tem causado perdas nos mercados acionários do mundo todo. O encerrou a segunda-feira com queda de 1,2%, para 124.394 pontos, o menor valor de fechamento desde o final de maio.

Os principais índices dos mercados dos Estados Unidos e Europa também tiveram um dia ruim, acumulando perdas superiores a 2%. O número de casos causados pela nova cepa da covid-19 tem subido mesmo em nações com alta cobertura vacinal. No caso do Reino Unido, que tem mais da metade da população vacinada, o nível de casos é o maior desde o início do ano.

No Brasil, onde os primeiros casos da variante delta começam a surgir, a aversão a risco afetou mais as empresas que podem ser afetadas por novas restrições ao comércio e serviços. As varejistas lideraram as perdas no dia, com queda de quase 9% das Americanas (AMER3) e de 3,77% da Via (VVAR3).

O podcast desta segunda-feira fala, ainda, de um índice criado pelo Banco Central e pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para medir a saúde financeira dos brasileiros, e do casamento mal-sucedido entre Tegma (TGMA3) e JSL (JSLG3).

Ouça abaixo: