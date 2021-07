Podcast: "pente fino" na reforma tributária salva a bolsa de nova queda

O Minuto Invest de hoje, dia 13, conta por que o mercado brasileiro conseguiu se descolar do pessimismo no exterior e fechar em alta. Apesar da queda nos três principais índices de dos Estados Unidos, o encerrou a terça-feira com ganho de 0,45%, aos 128.167 pontos.

A principal razão para a alta foi a sinalização do deputado Celso Sabino (PSDB-PA) de que a isenção que os têm no pagamento de Imposto de Renda será preservada no relatório da reforma tributária. O relator da matéria pode passar um "pente fino" nas propostas de aumento de arrecadação do governo federal.

No exterior, o pessimismo apareceu mais forte após a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos. O CPI, principal índice de preços do país, chegou ao maior patamar em 13 anos. A inflação é um dos fatores que pode levar o Federal Reserve a aumentar os juros nos EUA.

O podcast desta terça-feira fala, ainda, da regulamentação dos no agronegócio, o Fiagro, e trata das perspectivas para as ações do Enjoei (ENJU3). Ouça aqui: