Podcast: PIB chinês e inflação nos EUA jogam contra bolsa; Magalu sobe 3%

O Minuto Invest de hoje, dia 15, fala dos fatores que jogaram contra a brasileira e levaram a uma queda de 0,73% do . O principal índice da B3 recuou para os 127.467 pontos, e acompanhou as perdas registradas nos mercados norte-americanos.

Mais cedo, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, demonstrou apreensão com o ritmo da inflação nos Estados Unidos. O presidente da autoridade monetária afirmou que a política de juros baixos deve permanecer até que as metas de emprego sejam alcançadas, mas que a trajetória da dívida pública do país é preocupante.

A perspectiva de fim de estímulos levou a uma alta de 0,6% no dólar hoje, para 5,11 reais. Contribuiu para a valorização do dólar os dados do PIB do segundo trimestre da China, que vieram ligeiramente abaixo do esperado.

A desaceleração do gigante chinês afetou as da Petrobras (PETR3 / PETR4) e da Suzano (SUZB3), que tiveram queda de mais de 2% nesta quinta-feira.

O episódio do podcast de hoje fala, ainda, da compra do KaBum! pelo Magazine Luiza (MGLU3), e dos planos da varejista para uma nova oferta de ações. Ouça mais abaixo: