Podcast: risco político esfria o ânimo da bolsa e dólar encosta em R$ 5

Com a escalada de temperatura no ambiente político, ficou difícil para a de valores se recuperar das perdas dos últimos dias. O Minuto Invest de hoje, 29, faz um balanço do desempenho do , que saiu dos 130 mil pontos na primeira semana de junho para os 126 mil pontos nesta quarta-feira.

A piora na percepção de risco levou também a uma alta de 0,7% no dólar, que encerrou o dia em 4,97 reais. Além do clima doméstico turbulento, os mercados globais estão acompanhando o aumento de casos de covid-19 causados pela variante Delta em países da Europa.

O podcast desta quarta-feira fala, ainda, dos desafios da Ambev (ABEV3) para crescer e driblar a concorrência da Heineken e do Grupo Petrópolis.

Ouça abaixo: