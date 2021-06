Podcast: Tributação de dividendos e de FIIs assusta investidores

O Minuto Invest de hoje, dia 25, traz a reação dos investidores ao anúncio da segunda fase da reforma tributária. O projeto proposto pelo governo federal prevê o fim da isenção para os rendimentos dos imobiliário e para os , que seriam tributados na fonte com uma alíquota de 20%.

O possível custo extra deixou os investidores ressabiados, o que refletiu diretamente no desempenho do pregão desta sexta-feira. O recuou 1,74%, para os 127.255 pontos.

As das administradoras de shoppings estão entre as que mais sofreram no dia. Os papeis da brMalls (BRML3), Multiplan (MULT3) e Iguatemi (IGTA3) caíram mais de 3% na sessão.

O episódio do Minuto Invest fala, ainda, da mudança de regra para resgate dos títulos do que deve dar mais liquidez para as aplicações. Ouça o podcast desta sexta: