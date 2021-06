Por que a fala de um integrante do Fed fez o dólar mudar de direção

O dólar subiu acentuadamente contra o real no fechamento desta sexta-feira, 18 de junho, depois de chegar a ser negociado abaixo de 5 reais mais cedo, acompanhando o fortalecimento global da moeda americana na esteira de comentários "hawkish" (duro com a inflação) de uma autoridade do Federal Reserve.

O presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, disse à CNBC nesta manhã que a inflação nos Estados Unidos está mais intensa do que o esperado. Ele também afirmou que está entre as sete autoridades do banco central que esperam que medidas mais agressivas -- como um aumento de juros já no ano que vem -- contenham as pressões sobre os preços.

Após os comentários de Bullard, o dólar devolveu suas perdas iniciais contra o real e manteve um movimento de alta até o fechamento. A moeda americana registrou ganho de 0,92% neste pregão, a 5,0712 reais na venda. Na B3, o dólar futuro de maior liquidez avançava 1,23%, para 5,0775 reais.

A moeda americana teve queda de aproximadamente 0,965% contra o real no acumulado da semana. Até agora em 2021, o dólar recua cerca de 2,3% em relação à divisa local.

No exterior, o índice do dólar e os rendimentos americanos ganharam terreno após a notícia, enquanto as globais recuaram. Peso chileno, peso mexicano e rand sul-africano caíam mais de 1% nesta sexta-feira.

Com a discussão em torno de um aperto monetário mais cedo do que o esperado na maior economia do mundo, "o mercado fica naquela ansiedade: será que já vai começar uma migração dos investidores para ativos dos Estados Unidos em detrimento de ativos de países emergentes?", disse Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.

Na quarta-feira, o Fed já havia anunciado a antecipação de suas projeções para o primeiro aumento nos juros pós-pandemia de 2024 para 2023, abrindo também a discussão sobre quando e como pode ser apropriado começar a reduzir suas compras mensais de 120 bilhões de dólares em títulos, que injetam liquidez nos mercados.

Juros mais altos nos EUA tendem a favorecer a moeda americana com o ingresso no mercado local de recursos de investidores que buscam retornos mais altos e, ao mesmo tempo, a segurança dos títulos soberanos americanos.

Por outro lado, o Brasil também conta com perspectivas de elevação de juros, o que ajudou o real a tocar em 4,9823 reais na cotação mínima intradiária desta.

O Banco Central promoveu a terceira alta consecutiva de 0,75 ponto percentual da taxa na quarta-feira, para 4,25% ao ano, e anunciou a intenção de dar sequência ao aperto monetário com uma nova alta de pelo menos a mesma magnitude em sua próxima reunião, no começo de agosto.