Por que a Porto Seguro quer ser conhecida para além do seguro de carro

Outra aposta no segmento de assinatura, além do serviço de saúde, lançado no ano passado, foi o lançamento do Tech Fácil, específico para smartphones, neste trimestre, diz o executivo. "Estamos surpresos com as vendas. Já temos parceria com a Samsung. A própria fabricante não conseguiu suprir o volume de aparelhos que pedimos em um primeiro momento. O plano tem seguro embutido. Então, o consumidor assina, fica com celular protegido e vai trocando por um novo a cada ano. Queremos expandi-lo para iPads e até computadores".

A vertical de serviços ainda é deficitária. Mas isso é natural, pontua Santos, e tende a melhorar ao longo do tempo. "Muitos produtos estamos colocando no mercado agora. Então, são como startups. Mas nosso destaque, o Carro Fácil, já atingiou o break even, por exemplo. Fora que o déficit é pequeno: são 500.000 reais".

Desempenho das outras verticais

A vertical de saúde, assim como a vertical de serviços, apresentou déficit no período. Restrita à capital de São Paulo, Grande São Paulo e Rio de Janeiro, onde a empresa começou a atuar apenas recentemente, pesou sobre o resultado o aumento de sinistralidade causado pela pandemia, especialmente nesta segunda onda. "A pandemia está atingindo os mais jovens, que ficam mais tempo na UTI e aumentam as despesas dos planos".

No segmento de seguros os prêmios cresceram 6,6% em comparação ao primeiro trimestre de 2020, um avanço menor do que o obtido com receitas de serviços financeiros, que aumentaram 7,8%. "Os serviços financeiros respondem por mais de um terço do lucro da seguradora. Os financiamentos concedidos por nossa financeira aumentaram 39% no período, enquanto serviços de consórcio, que inclui veículos, máquinas pesadas e energia solar, avançaram 29%", pontua Santos.

Além disso, os resultados da vertical de seguros não foram alavancados principalmente pela proteção de veículos, que registrou aumento de 6,7% dos prêmios, mas sim por seguros patrimoniais, que cresceram 8,5%. Já o segmento de Vida cresceu 2,6%, incentivado pela pandemia. "Essa diversidade nos torna resilientes na crise. Na pandemia, a sinistralidade do seguro de vida aumentou, enquanto a de proteções para veículos caiu, o que ajuda a estabilizar a operação. Observamos um aumento de sinistralidade também no seguro residencial, pois seus serviços foram mais utilizados durante o isolamento. Então, repassamos isso para o do produto".

A empresa detém 30% da fatia do segmento de seguros para automóveis e enfrenta uma concorrência cada vez maior, o que exigiu a criação a Azul, que concentra a oferta de seguros mais econômicos. Portanto, nada mais natural do que diversificar.

Outros números

Também colaboram para o bom resultado demonstrado no balanço, além da de atuação, também a de aplicações financeiras.

Nos últimos 12 meses a empresa precisou ampliar a atuação, já que o atingiu e agora está ainda próximo de sua mínima histórica. No período a empresa passou a investir mais em títulos indexados à inflação, e fundos multimercado, o que contribuiu para um bom resultado no primeiro trimestre. O retorno sobre as aplicações financeiras da companhia foi de 2,36%, equivalente a 488% do CDI do período.

A empresa também vem conseguindo melhorar a qualidade de sua carteira de seguros. No consolidado do segmento, o índice combinado atingiu 92,3%, uma alta de 1,8 ponto porcentual no trimestre frente ao mesmo período de 2020. Isso foi obtido por conta de um aperfeiçoamento na precificação e subscrição de riscos dos produtos, além do efeito benéfico da pandemia sobre a sinistralidade em alguns produtos.

O índice de despesas administrativas e operacionais, desconsiderando despesas e incentivos a programas sociais para combater os impactos da pandemia, melhorou 0,3 ponto porcentual em comparação ao mesmo período de 2020. Santos aponta que investimentos em tecnologia e aperfeiçoamento de processos contribuiram para aumentar a eficiência operacional. Um exemplo disso são os atendimentos via WhatsApp, que já respondem a 1/3 do total de assistências.

A companhia tem um super app que já inclui o acompanhamento de solicitações relacionadas ao seguro auto, residencial e cartões de crédito. A ideia é incluir todos os produtos.

