Por que a queda dos juros dos EUA pode ser um mau sinal para as Bolsas?

Uma queda dos juros normalmente é interpretada como um sinal positivo para os mercados acionários, uma vez que torna a mais atrativa, e vice-versa. Mas, neste momento, a baixa do rendimento dos títulos públicos americanos começa a levantar um sinal de preocupação no mercado: de que o auge da recuperação da economia dos Estados Unidos pode ter ficado para trás.

Tal alerta foi dado por Roberto Attuch, CEO e fundador da Ohmresearch, no programa Examinando a desta terça-feira 6.

Segundo Attuch, o pico das preocupações com inflação dos EUA aconteceu em março deste ano, mas, de lá para cá, o Federal Reserve conseguiu controlar as expectativas. "O que está acontecendo agora [que levou o rendimento dos títulos do governo americano para a casa de 1,35% nesta sessão, contra patamar superior a 1,7% em março] é uma preocupação com a economia dos EUA", disse.

"A economia americana deve crescer 7% este ano e isso já está no . Mas a grande questão é se a desaceleração no ano que vem será de 2,5% a 3,5% ou se vai ser algo entre 1,5% a 2%. Se for entre 1,5% a 2%, aí talvez tenhamos um pouco de problema e uma reprecificação dos mercados. O que aconteceu hoje acho que foi exatamente isso, o mercado questionando o call de reflação [ou seja, de ativos ligados a setores mais cíclicos]", explicou.

Como reflexo, as de crescimento mostraram uma performance superior aos papéis de valor. Enquanto o Nasdaq (índice americano que concentra ações de tecnologia, ou de crescimento) subiu 0,17% nesta sessão, o Dow Jones, ligado aos setores da velha economia, caiu 0,6%.

"A principal questão está nas incertezas quanto à aprovação do plano de infraestrutura do presidente Joe Biden", destacou Attuch no programa.

