Por que a Renner comprou um brechó online de 300 funcionários?

Parcerias passadas

Desde novembro de 2020, a Renner e a Repassa já mantinham uma parceria. A varejista oferece em algumas lojas as Sacolas do Bem de maneira gratuita para clientes que desejam enviar peças usadas para o Repassa. A ideia era estimula ro consumo consciente, algo que a Renner pretende reforçar agora com a aquisição da empresa parceira. Essas mesmas lojas também passaram a ser pontos de coleta para as sacolas.

O saldo obtido com a comercialização dos itens pode ser usado como o usuário preferir, sendo possível comprar no Repassa, sacar o valor ou doar para uma lista de ONGs apoiadas. Segundo o site, o vendedor da peça recebe 60% do valor da venda.

“A união do Repassa com a Lojas Renner foi algo natural. Desde o início de nossa parceria, no ano passado, fomos percebendo grande sinergia nos negócios, na criação de valor para os clientes e, principalmente, no alinhamento dos propósitos e valores das companhias. Esperamos que essa união traga muito crescimento para o Repassa e que nós possamos encantar os clientes da Lojas Renner de todo o Brasil com uma moda mais consciente e circular”, disse, em nota, o fundador do Repassa, Tadeu Almeida.

Segundo Faccio, o serviço junto ao Repassa tem sido muito bem recebido desde então, e o reflexo positivo pode ser visto nas avaliações dos consumidores. O bom desempenho levou a Renner a expandir de 4 para 15 o número de lojas que recebem as Sacolas do Bem.

A jornada sustentável da Renner

Segundo Faccio, a aquisição do Repassa é mais um passo para alcançar a liderança nos quesitos moda consciente e economia circular, temas prioritários para a empresa. Desde 2011, a Renner mantém um programa próprio de logística reversa, o EcoEstilo, voltado a embalagens e frascos de itens de perfumaria e beleza que já coletou 155 toneladas de itens nos últimos dez anos. Há 1 mês, a empresa anunciou a expansão da estratégia circular também para a arquitetura de suas lojas físicas através de um projeto de loja sustentável, que será inaugurada no segundo semestre deste ano.

Em relação ao futuro, a Renner estabeleceu algumas metas ambientais para 2021. Entre elas, ter todo o algodão utilizado nas confecções sendo certificado, aumentar para 75% a participação de fontes renováveis no consumo energético, reduzir em 20% as emissões de CO2 em relação aos níveis de 2017 e ter toda cadeia nacional e internacional de fornecedores com certificação socioambiental.

O mundo mudou e as empresas precisam se adaptar. Saiba mais, assinando a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.