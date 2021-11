Por que Elon Musk está vendendo sua participação na Tesla?

Elon Musk vendeu mais 934.000 da Tesla por 1,05 bilhão de dólares, levando a 9,9 bilhões de dólares o montante arrecadado com a venda de sua participação na companhia desde o início do mês, quando perguntou a seus mais de 64 milhões de seguidores do Twitter se deveria vender 10% de sua fatia na empresa.

Na enquete, em que Musk cita discussões "de que ganhos não realizados seriam um meio de evasão fiscal", 57,9% das mais de 3,5 milhões de respostas recebidas apoiaram a ideia do bilionário. Para cumprir a promessa, Musk ainda precisará vender cerca de 8 milhões de ações, o que pode lhe render mais 9 bilhões de dólares.

Avisar ao mercado que irá vender uma quantidade substancial de qualquer ativo é um prato cheio para fazer o cair. Afinal, haverá maior oferta no mercado. Desde que Musk lançou a enquete, as ações da Tesla já despencaram cerca de 9%. Estaria Musk saindo no prejuízo?

De acordo com documentos da SEC (o equivalente da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, americana), as últimas vendas foram realizadas "exclusivamente" para pagar impostos relacionados ao exercício de de compra de 2,153 milhões de ações, que venceriam em agosto do ano que vem.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021