Por que Frederico Trajano investiu em um site de notícias políticas

A revelação de que um dos maiores executivos do país, Frederico Trajano, decidiu em um portal de notícias e informações da política, o Poder360, vem ao encontro de movimentos semelhantes nos últimos anos.

O CEO do Magazine Luiza (MGLU3) adquiriu o equivalente a 25% do capital do site fundado em 2000 pelo experiente jornalista Fernando Rodrigues. Os valores do investimento, que se deu na pessoa física do empresário, não foram revelados.

Fred Trajano é filho de Luiza Helena Trajano, atual presidente do conselho de administração do Magazine Luiza. Ambos são apontados como responsáveis por transformar a empresa que nasceu no interior paulista em uma gigante do varejo nacional, com forte presença no e-commerce.

O empresário se pronunciou por meio de uma notícia no próprio Poder360: “Acredito no jornalismo profissional como um dos pilares da democracia e do aperfeiçoamento das instituições e tenho total afinidade com os princípios editoriais do veículo: isenção, apartidarismo, independência, qualidade e credibilidade das informações publicadas e foco no interesse público”, diz.

“Quero contribuir para que a empresa se fortaleça continuamente, respeitando seus valores, e para que ela possa tirar o maior proveito possível das oportunidades que a tecnologia oferece.”

A entrada do empresário acontece justamente em um momento em que a proliferação de notícias falsas (as fake news) ganha força e aderência até de fontes oficiais no Brasil.

O interesse e a visão de Frederico Trajano sobre a relevância estratégica da produção de conteúdo têm sido demonstrada de maneira inequívoca pelo Magazine Luiza nos últimos anos e meses.