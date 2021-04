Por que Hering dispara 25% enquanto Soma afunda 10% após anúncio de fusão?

Enquanto os acionistas da Hering (HGTX3) comemoram o acordo com o Grupo Soma (SOMA3), dono de marcas como Animale, Farm e Maria Filó, para integração das operações, com uma alta de 25% nesta segunda-feira, 26, a maior valorização do . Na ponta oposta, fora do índice, os papéis do Soma, que até chegaram a subir 5,0% nesta manhã, afundam quase 10%, perto da mínima do dia.

Na visão de analistas do mercado, se por um lado a fusão é positiva para a Hering, uma vez que a companhia pode acelerar seu processo de turnaround (reestruturação). De outro, pesa contra o Soma os desafios de execução da operação, tendo em vista que a varejista reconhecida por sua moda básica já vinha passando por problemas operacionais mesmo antes da pandemia.

Além disso, o oferecido no negócio foi considerado salgado. O Grupo Soma pagará 9,63 reais à vista e 1,625107 ação ON para cada ação da Hering – valor que avalia a empresa em cerca de 5 bilhões de reais. O montante é bem superior aos 3,7 bilhões de reais oferecidos pela Arezzo (ARZZ3) na semana passada.

"Foi um valor expressivo, bem superior aos 2,7 bilhões de reais que a Hering negociava em Bolsa antes da proposta da Arezzo. Vemos que muito valor pode ser gerado com essa aquisição , mas é um case de reestruturação", disse Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.

Segundo ele, apesar da transação abrir caminho para novos entrantes na base de clientes do Soma, que até então se limitava à atuação no mercado premium, o valor foi alto. "O Soma pagou caro por um ativo que vai ter que reestruturar e digitalizar. Agora, cabe a eles demostrar que esse preço não foi muito elevado, tendo em vista as potenciais sinergias que podem ser geradas com essa operação".

Em teleconferência com analistas esta tarde, o diretor financeiro do Soma, Gabriel Lobo, disse que o valuation e preço pagos na transação são "super adequados" e que espera um líquido potencial adicional via sinergias de cerca de 200 milhões de reais anuais a ser capturado em um horizonte de dois a três anos.

A fusão ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). De acordo com Lobo, isso pode ocorrer até o dia 30 de junho. O executivo comentou também que a empresa não enxerga preocupações em termos regulatórios, tendo em vista que o setor tem uma grande pulverização.

Na máxima do dia, as da Hering saltaram 37%, indo para 30,93 reais, no maior patamar desde 20 de janeiro de 2020. O volume financeiro movimentado com os papéis atinge neste momento 859,4 milhões de reais, bem superior à média diária de 149 milhões de reais dos últimos 21 pregões.

Já os papéis do Soma chegaram a cair 12% no pior momento do dia, cotados em 12,42 reais. O giro financeiro é de 183,6 milhões de reais, contra média diária de 28,8 milhões de reais.

"Para Hering, conseguir um valor maior do que a Arezzo já havia colocado na mesa foi muito positivo, mas para o Soma a leitura é de que pagou muito caro, fazendo os papéis apagarem a empolgação inicial e virarem para queda", comentou Marcio Lorega, analista técnico da Ativa Investimentos.

