Por que investir em um fundo de crédito ESG, segundo a Plural Asset

Em seguida, o comitê de investimento discute os principais temas identificados na análise. Aqui a ideia é entender se a companhia está realmente colocando suas metas ESG em prática e também identificar possíveis controvérsias na sua atuação.

“O mais importante é entender como a empresa respondeu a essas controvérsias. É um assunto ainda muito novo, que requer aprendizado”, defende. A partir de então, a função do fundo é acompanhar o desenvolvimento da agenda dentro dos negócios escolhidos.

A carteira é atualizada anualmente e conta hoje com 20 companhias. Aquelas com maior nota no ranking ESG são Natura (NTCO3), Copel (CPLE6) e AES Brasil (AESB3). Entre as empresas que compõem o portfólio, 45% são do setor elétrico.

ESG versus rentabilidade

Rentabilidade segue sendo uma das maiores dúvidas dos investidores quanto a produtos com viés ESG. Zlot admite que a gama de para fica mais restrita com a adoção dos critérios, mas garante que isso não influencia a performance do fundo.

“O fundo fica mais restrito porque não são todas as empresas que têm capital para investir em ESG. Por outro lado, o veículo fica concentrado em companhias maiores, líderes dos seus setores. Com isso, é possível extrair valor correndo mais risco de mercado, trocando o indexador, comprando ativos com mais prêmio. Depende da criatividade do gestor”, afirma.

Ele reforça ainda que o ESG é uma etapa extra e que a análise de crédito mantém seu protagonismo. “Quem não se enquadra em ESG pode ser incluído em outros veículos da casa. Mas não existe nenhum ativo do fundo de ESG que não tenha um alto padrão de análise de crédito”, conclui.

Vale lembrar que o Plural ESG Crédito Privado tem uma política de doação, mas nada disso sai do bolso do investidor. A gestora reverte 20% da – parte da remuneração da casa – para três iniciativas sociais: o Instituto Guga Kuerten e os projetos Amembras e Amazônia 4.0.

