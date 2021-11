Por que não existe uma Greta chinesa

"A COP26 foi um fracasso", "é sempre o mesmo blá-blá-blá", "os reis estão nus". Essas são apenas algumas frases que a adolescente ativista sueca Greta Thunberg utilizou para definir a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima de Glasgow, que terminou na semana passada.

Uma salva de críticas que encobrem até a declaração conjunta de Estados Unidos e China para criar uma força-tarefa sobre o clima.

O documento foi considerado um sucesso por muitos analistas, e até por ambientalistas, pois pela primeira vez coloca em uma direção conjunta os dois maiores poluidores do mundo.

O que começa a deixar muita gente irritada são justamente as críticas unilaterais de Thunberg contra os EUA e o Ocidente em geral, que são acusados de serem a causa de todos os males da poluição mundial.

Greta simplesmente se esquece de que atualmente é a China a maior produtora de gases de efeito estufa e responsável pela maior parte da poluição dos oceanos na Ásia.

Para se ter uma ideia, a China hoje é a maior produtora e consumidora de carvão para fins energéticos.

Não por acaso foi Pequim que apresentou as maiores resistências contra a eliminação definitiva do carvão no documento final da COP26.

Por isso, na mídia internacional, começa a surgir a pergunta: por que não há uma Greta Thunberg na China?

Se houvesse, como Xi Jinping reagiria às suas acusações?

A superpotência mais poluidora do planeta é governada por um regime que deixa pouca autonomia à sociedade civil.

A nomenclatura comunista desconfia e persegue ONGs. E, basicamente, não existem espaços para os movimentos ambientalistas chineses.

Na luta contra as mudanças climáticas, Xi Jinping tem naturalmente muita menos pressão doméstica do que um líder ocidental. Especialmente após a última reunião da cúpula do Partido Comunista Chinês, que consolidou seu imenso poder.

Na China não existe um Partido Verde. Muito menos imprensa livre.

Os protestos que ocorrem após desastres ambientais são reprimidos ou canalizados para as estruturas partidárias.

Não por acaso, o último relatório oficial do governo chinês sobre as emissões de CO2 na China foi publicado em 2014, quando Greta tinha 11 anos. Hoje ela tem 18 anos.

A dominação total do Partido Comunista não é a única razão pela qual falta uma Greta em Pequim.